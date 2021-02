بارينيتي تشوبرا بطلة النسخة البوليوودية من فيلم "The Girl on the Train"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365" من بيروت: خمس سنوات مرت منذ عرض فيلم الإثارة النفسي لإيميلي بلانت "The Girl on the Train" الذي لاقى نجاحاً جماهيرياً ونقدياً حين عرضه آنذاك. ويبدو أننا سنحصل على نسخة جديدة من بوليوود من إنتاج Netflix قريبًا.

الفيلم من بطولة بارينيتي تشوبرا (ابنه عم بريانكا تشوبرا جوناس)، وهو يعيد سرد كتاب باولا هوكينز الأكثر مبيعًا والذي يحمل نفس الاسم.

وأصدرت منصة البث المقطع الدعائي الرسمي الأول للنسخة الهندية الجديدة من الفيلم المقرر إطلاقه على Netflix يوم الجمعة 26 فبراير.



تتبع الحبكة إمرأة مطلقة تراقب حياة زوجين مثاليين من نافذة القطار أثناء تنقلاتها اليومية. ذات يوم ، شاهدت شيئًا غير عادي ، صدمها، ولا يمر وقت طويل قبل أن تتورط في لغز جريمة قتل يدفعها للتشكيك في نفسها وحياتها كلها.

بالإضافة إلى تشوبرا، يشارك في بطولة The Girl on the Train كل من آديتي راو حيداري و كيرتي كولهاري و آفيناش تيواري.