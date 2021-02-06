هيفاء وهبي ساخرة: كنت مصابة بكورونا لسنوات

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، تدوينة عبر حسابها على الإنستغرام تطرقت فيها الى فيروس "كورونا" المستجد وفقدان حاسة التذوق الذي هو أحد أبرز أعراضه.

وشاركت وهبي صورة لها وهي تجلس داخل سيارة فارهة في ولاية كاليفورنيا الأميركية وعلقت عليها ساخرة: "من عوارض فيروس كورونا فقدان حاسة "الذوق". بالعودة للوراء إلى شخص عرفته، أعتقد أنني كنت مصابة بالعوارض لسنوات!".

وقوبل تعليق هيفاء وهبي بإشادات من بعض أصدقائها الفنانين، مثل الفنانة التونسية، هند صبري، والفنانة اللبنانية، إليسا، فيما اعتبر بعض متابعيها أن تعليقها هو هجوم على ذلك الشخص الذي لم تذكر اسمه.