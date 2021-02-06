نانسي عجرم ترقص على أغنية "ابن الجيران" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو تظهر خلاله وهي ترقص على أنغام أغنيتها الشهيرة "ابن الجيران".

وعلّقت نانسي على الفيديو التي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مساء اليوم السبت، قائلةً: "أيام البروفات".

وطرحت نانسي عجرم كليب "ابن الجيران" في فبراير 2013، من إخراج مايك هاريس، كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع حميد الشاعري.

يشار إلى أن آخر أغنيات نانسي عجرم "إلى بيروت الأنثى" من قصيدة تحمل نفس الاسم للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان هشام بولس، وتوزيع باسم رزق.