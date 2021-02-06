"لم ترفض إلا سؤالا واحدا".. المذيع العراقي نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن هيثم عباس، محامي الإعلامي العراقي نزار الفارس، أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفنانة رانيا يوسف، بعدما أعلنت قبل أيام مقاضاة موكله إثر لقاء إعلامي جمعهما على شاشة قناة "الرشيد" العراقية، أدلت خلاله الممثلة بتصريحات جريئة أثارت الرأي العام ضدها.

وقال عباس، في بيان له: "كما يعلم الجميع، لقد استضاف الإعلامي نزار الفارس، الفنانة رانيا يوسف ببرنامجه (مع الفارس)، المذاع على قناة الرشيد العراقية، وانتقل الإعلامي وفريق عمله إلى القاهرة، بعد أن نسقت لهم الفنانة مكان التصوير داخل أحد أرقى فنادق القاهرة، وعند التحضير للتصوير أبدت الفنانة المصرية الموافقة الكاملة على كافة الأسئلة، إلا سؤالا واحدا فقط يتعلق بحياتها الشخصية وهو ما احترمه الإعلامي نزار الفارس".

أضاف: "وبالفعل تم تصوير الحلقة، وعقب انتهائها أبدت الفنانة سعادتها بالعمل والحوار وطلبت حضورها إلى بغداد في أقرب فرصة، وسريعًا تبدل الحال، وفوجئ الإعلامي نزار الفارس بهجوم الفنانة المصرية على شخصه والنيل من مهنيته وكان هذا ناتجا عما تعرضت له الفنانة رانيا يوسف من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقامة العديد من الدعاوى القضائية ضدها، وهو أمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالإعلامي نزار الفارس، وأن ما تتعرض له الفنانة المصرية ردًا على إجابتها في أثناء الحوار".

تابع: "وتمادت الفنانة المصرية رانيا يوسف وألصقت بالإعلامي نزار الفارس اتهامًا بأنه اقتص أجزاءً من الحوار وقام بتجميع تلك المقاطع لتغيير معنى ما قالته، أو ما قصدته الفنانة رانيا يوسف، وهي أمور إن صحت في حق الإعلامي نزار الفارس لباتت جريمة شرف إعلامية وتخالف كل المواثيق وأخلاقيات المهنة، ولكن حقيقية الأمر أن الإعلامي نزار الفارس لم يرتكب ثمة خطأ في حق الفنانة رانيا يوسف، ولم يقتطع أي جزء من الحوار نهائيًا، بل على العكس حين طلبت الفنانة رانيا يوسف حذف سؤال الحجاب وردها عليه، تم الاستجابة لها حرصًا عليها ولما تعرضت له من هجوم".

واختتم: "نظرًا لما بدر من الفنانة رانيا يوسف وهجومها المستمر على شخص الإعلامي نزار الفارس، وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية جسيمة، قد طالته فلم يجد أمامه سوى اللجوء إلى القضاء المصري، لاقتضاء حقه القانوني وسوف يقدم كافة المستندات أمامه للفصل في صحة ما تدعيه الفنانة رانيا يوسف".

وكانت الفنانة رانيا يوسف أصدرت بيانًا لها بشأن حلقتها في برنامج "مع الفارس" التي أثارت جدلًا واسعًا، بعد التصريحات التي أدلت بها خلال الحلقة وعرضتها لانتقادات لاذعة، وقدّمت اعتذارا لجموع الشعب المصري خاصة لكل فرد رأى أو سمع "حوارها المجتزأ"، وأعلنت البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمصر وبالعراق ضد المذيع نزار الفارس.

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