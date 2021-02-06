عادل إمام بالنسخة الصينية.. فتاة تقلد الزعيم في "شاهد ماشفش حاجة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت قناة "CGTN" الصينية بنسختها العربية، مقطع فيديو لفتاة تُدعى "آسيا"، تظهر خلاله وهي تقلّد الزعيم عادل إمام في أحد مشاهد مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" والتي عُرضت لأول مرة عام 1976.

وظهرت الفتاة الصينية "آسيا" في الفيديو وهي تقلد شخصية "سرحان عبد البصير" في حواره مع حاجب المحكمة "برعي" في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، والذي لعب دوره الفنان سامي جوهر.

وقالت الفتاة في تصريحات لـ"CGTN Arabic": "يشرفني تقليد قطعة كلاسيكية من مسرحية لفنان قدير، لربما يحفظها البعض منكم عن ظهر قلب، تعرفت على هذا الفنان الرائع لأول مرة من أحد أصدقائي، حين رأيت أنه لا يتوقف عن الضحك عند مشاهدة مقاطع عادل إمام، ولكن أنا لا أفهم اللهجة المصرية".

أضافت: "شرح صديقي لي معاني الكلمات العامية وأسلوب حديث عادل إمام، شعرت أن تعبيراته وحركاته تنقلان الفرح دائما فقط بالتبادلات البسيطة، حتى عندما صعد على المسرح لأول مرة بدأ الناس يضحكون، بدأت بالاهتمام أكثر بالكوميديا التي يقدمها، لفهم وإدراك المواهب الكوميدية الثمينة لهذا النجم الكوميدي في مصر وفي أنحاء العالم".

اختتمت: "شكرا على روحه المضحكة، أطال الله عمرك ومنحك الصحة أيها الزعيم".

مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" بطولة عادل إمام وناهد جبر وعمر الحريري ونظيم شعراوي، تأليف ألفريد فرج وإخراج هاني مطاوع.