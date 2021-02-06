تتجول في الشارع وترتدي بطانية.. أول فيديو لـ"كومبارس الحاج متولي المشردة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول مقطع فيديو للكومبارس المشردة مروة محمد، والتي شاركت في مسلسل "عائلة الحاج متولي" قبل نحو 20 عاما.

مروة محمد تظهر في الفيديو وهي تتجول في أحد شوارع مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وترتدي "بطانية" لحمايتها من برودة الشتاء.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا للفنانة مروة محمد تُظهرها مشردة في أحد الشوارع، ما أثار استياء الجمهور، خاصة أنها ظهرت في عدد من المسلسلات ككومبارس، وكانت تطمح أن تصبح ممثلة مشهورة في أحد الأيام.

وفي أعقاب ذلك، تواصل "الخليج 365" مع الريجيسير المعروف إبراهيم عمران في محاولة للوصول للحقيقة، وأكد "عمران" أنه لا يعرفها، ولا يعرف حقيقة الصور المتداولة وما إذا كانت تخص هذه الفنانة أم لا.

كما أكد عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنه لا يملك معلومة عن هذه الفنانة، ولا يعرف حقيقة الحكاية.

وبسؤال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وأحد المشاركين بمسلسل "عائلة الحاج متولي"، رد: "لا أتذكرها ومعنديش فكرة عنها".

"عائلة الحاج متولي" إنتاج عام 2001، بطولة النجوم: نور الشريف، ماجدة زكي، فادية عبدالغني، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ومونيا، تأليف مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلي.