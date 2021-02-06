المنتج أيمن يوسف يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن المنتج أيمن يوسف، مساء اليوم، عن تعافيه من فيروس كورونا.

وكتب "يوسف" عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله حمداً كثيراً طيبا.. نتيجة التحاليل النهاردة لكورونا بتاعتي طلعت سلبية".

وأضاف: "أسجد لله شكراً، وأتقدم بخالص الحب والعرفان، وخالص الشكر لكل من سأل عني في هذه المحنة.. ربنا يحفظكم جميعاً ويحفظ مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع".

وكان أيمن يوسف، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، يوم ٢٠ يناير الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "ألف حمد وشكر لله.. المسحة بتاعتي طلعت إيجابي كورونا.. اللهم أنت الشافي المعافي، يا ريت يا أصدقائي اللي خالطني خلال اليومين اللي فاتوا يفحص نفسه.. وربنا يحفظكم جميعًا".

يُذكر أن أيمن يوسف، أنتج عدة أفلام منها "ياباني أصلي"، و"دعدوش"، و"فص وملح وداخ"، و"جدو نحنوح"، و"زنزانة 7" وغيرها.