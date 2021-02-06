مايكل دوغلاس يحيي الذكرى الأولى لرحيل والده والنجوم يعلقون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شارك الممثل الأميركي مايكل دوغلاس منشوراً عبر صفحته الرسمية على منصة الإنستغرام والتي يتابعها أكثر من 833 ألف شخص، ليُحيي ذكرى مرور العام الأول على وفاة والده الممثل الأميركي كيرك دوغلاس عن عمر يناهز 103 عام.

ووفقاً لما نشرته صحيفة ” فوكس نيوز ” الأميركية، فإن الممثل المشهور مايكل دوغلاس (76 عاماً) كتب عبر حسابه على الإنستغرام نعياً لوالده في ذكرى وفاته الأولى قائلاً: ” لا أصدق أنه مر عام كامل على رحيلك، في سن الـ 103 لقد اخترت وقتاً جيداً لتنسحب من الحياة، أحبك من أعماق قلبي “.

وأرفق دوغلاس منشوره بصورة لطيفة جمعت بينه وبين والده الراحل كيرك وخلفهما مجموعة من البالونات الملونة وحاز المنشور على آلاف الإعجاب والتعليقات من المتابعين.

وعلق العديد من نجوم هوليوود على منشور دوغلاس، حيث كتبت زوجته الممثلة البريطانية كاثرين زيتا جونز ” أحبك أبي “.

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وكتب الممثل الشهير أنتوني هوبكنز في رثاء كيرك ” أنت فريد من نوعك، أسطورة، أحبها الجميع” و ترك الممثل الأميركي أليك بالدوين تعليقه ” لقد كنت الملك “.

وأعلن الممثل مايكل دوغلاس وعائلته في ال 5 من شهر فبراير العام الماضي وفاة والده أسطورة عالم هوليوود الممثل كيرك دوغلاس مشيداً بدوره كزوج وأب وجد و بمبادئه و قيم العدل والإنسانية التي شكلت مصدر إلهام لهم جميعهم.