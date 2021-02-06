حقيقة شجار حلا شيحة ومعز مسعود بعد لقائهما في أحد الفنادق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حسمت مصادر مقربة من الفنانة المصرية حلا شيحة، ما أُثير مؤخراً بشأن حدوث مشاجرة بينها وبين الداعية والمنتج الفني المصري معز مسعود، عقب مقابلة جرت بينهما في أحد الفنادق بمصر.

وتداول البعض أنباء تفيد بأن الثنائي حلا ومعز تشاجرا بعد تسريب صور لهما بينما كانا يقضيان وقتهما سوياً وقيل إن المقابلة كانت تدور حول ترتيب زواجهما واختيار ديكورات منزل الزوجية.

ونفت المصادر لـ”زهرة الخليج” أن تكون مشاجرة وقعت بينهما، كما أن حلا شيحة، ليست وراء تسريب الصور كما زعم البعض، موضحة أن كافة ما جرى تداوله عارٍ تماماً عن الصحة وأن الصور تم تسريبها من جانب أحد المتواجدين في الفندق من دون علمهما.

وأكدت المصادر أن حلا ومعز يتعاملان بطريقة ودية من دون أدنى مشاكل بينهما، ومن المقرر أن يحسما أمر ارتباطهما خلال الفترة المقبلة خاصة وأن بعض الأمور التي كانت محل خلاف بينهما جرى الوصول إلى تفاهمات بشأنها.

ونوّهت المصادر أن حلا شيحة، ترغب في أن تكون زيجتها من معز مسعود محل خصوصية وعدم كشف تفاصيل ما بينهما على الملأ لأنها أيضاً رغبة الأخير.

وكان قد وقع الطلاق بين حلا شيحة، وزوجها الكندي الجنسية، يوسف هاريسون رسمياً في الرابع من أكتوبر الماضي حيث حصلت على وثيقة الطلاق من الشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية كون عنوان زوجها يتبع تلك المحافظة وفقا للإجراءات القانونية.