درة وهاني سلامة معًا.. “بين السما والأرض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: وقعت الممثلة درة بطولة مسلسل “بين السماء والأرض” لتتشارك بطولته مع الممثل هاني سلامة.

المسلسل سيعرض في الموسم الرمضاني، وهو مكون من 15 حلقة فقط. ومأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار اسلام حافظ ومن اخراج ماندو العدل وإنتاج “سينرجي”.

ويشارك في العمل الدرامي إلى جانب كل من درة وسلامة مجموعة كبيرة من النجوم منهم: احمد بدير وسوسن بدر ويسرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد لطفي ومحمد ثروت.

وتؤدي درة في المسلسل شخصية علا وهي زوجة هاني سلامة، وهي البطولة الثالثة بين درة وسلامة بعد عملين ناجحين في فيلم “الأولة في الغرام” ومسلسل “نصيبي وقسمتك”. وهو التعامل الثاني لدرة مع المخرج ماندو العدل بعد مسلسل “الخروج” الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

ويعتبر المسلسل استمراراً لخطة “سينرجي” في الجمع بين النجوم في عمل واحد، خصوصا أن كل منهما قدّم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.

يذكر أن درة كانت قد اعتذرت عن مسلسل “إنتقام سري” والذي كان يفترض أن يكون أولى بطولاتها الرمضانية المطلقة لارتباطها بفيلم “الكاهن” وعدم قدرتها على الجمع بين الفيلم وعمل 30 حلقة، لكنّها وافقت على “بين السما والأرض” لأنه مؤّلف من 15 حلقة وكونه يعيد عصر البطولات الجماعية بين النجوم.