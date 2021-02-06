قضية الطيار تتصاعد.. محمد رمضان مطالب بتعويض مالي ضخم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قررت المحكمة الاقتصادية في مصر تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020 المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالَب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه، وقررت استدعائه للمثول أمامها وسماع أقواله قبل الفصل في الدعوى.

وكان المحامي مجدي حلمي، طالب رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظراً للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى وفق ما أورده موقع ”سيدتي“، أن رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلًا صورة الكابتن في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.