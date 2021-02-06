شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يسترجع ذكرياته بصورته فى الصف الثالث الابتدائى: "أنا مين فيهم؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد صبحى، على مشاركة جمهوره عبر صفحته بموقع فيس بوك، صورة نادرة استرجع خلالها ذكرياته أثناء تواجده ضمن فريق الأشبال بالمدرسة في الصف الثالث الابتدائي، وطلب من جمهوره التعرف عليه وسط زملائه الطلاب في ذلك الوقت، وكتب الفنان محمد صبحى، عبر حسابه بموقع فيس بوك:" تقدروا تطلعوني من الصورة ؟ .. أنا مين فيهم .. فريق الأشبال وأنا في 3 ابتدائي مع الاستاذ عبد العزيز اللي اتكلمت عنه في ونيس وحوارات كثير".



الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحى

وكان الفنان الكبير محمد صبحى، قد كشف من قبل عن صورة جمعته مع زوجته الفنانة الراحلة نيفين رامز، منذ نحو 46 عاما، وتحديدا منذ عرض مسرحية هاملت، للكاتب والأديب الإنجليزى وليم شكسبير، التى عرضت خلال فترة السبعينيات من القرن الماضى، ونشر صبحى، الصورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أتبعها قائلا: "مع زوجتي نيڤين رامز -رحمها الله- أثناء مسرحية هاملت عام 1975".



صورة نادرة لمحمد صبحى فى المدرسة

كان الفنان محمد صبحى كشف عن صور من الشخصيات التى جسدها فى مسلسل "فارس بلا جواد" الذى عرض منذ نحو 19 عاما وتحديدا عام 2002، مشيرا إلى أنها من أصعب شخصيات المسلسلات تحضيراً وتنفيذا، ونشر صبحى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورا لشخصيات المسلسل، أتبعها قائلا: "شخصيات أصعب المسلسلات تحضيراً وتنفيذاً فارس بلا جواد 2002"، وقال الفنان محمد صبحى: "إن مسلسل فارس بلا جواد عرض فى 2002 ولما طرح قامت الدنيا ولم تقعد، وحصلت مشكلة عالمية إن فى ممثل مصرى قدم مسلسل يعتمد على برتوكولات حكماء صهيون وده كان عاملهم مشاكل، لما عرفنا إن السفارة الأمريكية تستدعى ناس تسألهم عن المسلسل فسألت نفسى إيه علاقة السفارة الأمريكية".