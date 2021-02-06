شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى x رسالة للأمهات باليوم العالمى لرفض الختان: "مفيش أم تقبل تضر بنتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة منى زكى على توجيه رسالة إلى الأمهات في اليوم العالمى للقضاء على الختان، وذلك بوصفها سفيرة نوايا حسنة لليونيسف، مثلما ذكرت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وكتبت : "مفيش أم تقبل على بنتها حاجة تضرها، بس فيه أمهات لحد دلوقتي مش مدركين قد إيه جريمة بشعة زي ختان البنات بتيجي على كرامة وصحة وحياة بناتهم".

واستكملت: "ختان البنات مش عفة ولا أي حاجة من الكلام ده، وللأسف فيه أهالي كتير فاكرين إنهم لو عملوا "ختان طبي" لبناتهم يبقى كدة عملوا اللي عليهم، انتى اكتر واحدة عارفة مصلحة بنتك، وأكتر واحدة تقدرى تحميها من جريمة ما يقبلهاش عقل ولا طب ولا دين ولا قانون".

ثم ختمت كلامها بكتابة : "النهاردة اليوم العالمي للقضاء على ختان البنات، وأنا كسفيرة نوايا حسنة ليونيسف حابة أوعي الناس بالقضية دي، خصوصًا إن ناس كتير لسه متعرفش إن فيه جهة حكومية اسمها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بقيادة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة للتوعية بأضرار ختان البنات، فلو عاوزة تستفسري اكتر أو محتاجة مساعدة علشان تحمي نفسك أو بنتك أو أي بنت تانية من الختان، كلمى خط نجدة الطفل 16000 او خط المرأة 15115".

ويعد 6 فبراير من كل عام هو اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) وهو يوم توعية عالمي ترعاه اليونيسيف.

وعن الحكم الشرعى لختان الإناث،فقد أكد الأزهر الشريف، أنه من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم، أن للختان أضرارا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره.