شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يطرح مقطعا من أغنيته الجديدة "مهلا على قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب اللبناني مروان خورى لجمهوره مقطعا أغنيته الجديدة "مهلا على قلبي"، وذلك بعد الانتهاء من تصوير فيديو كليب الأغنية، حيث شارك جمهوره مقطع فيديو لا يتجاوز بضع ثوان من كليب الأغنية، معلقا :"قريبا"، وأغنية "مهلا على قلبي" من كلمات وألحان وغناء الفنان مروان خوري، وهي مزيج من اللغة العربية الفصحى والموسيقى الحديثة، والكليب من إخراج ليال راجحة.

وشارك مروان خورى في تلحين الكثير من الأغانى لأكبر نجوم الوطن العربى منهم: الفنانة ماجدة الرومى حيث لحن لها 5 أغانى أشهرهم "أحبك أنا، ولا تسأل"، ولحن أيضا للفنانة نوال الزغبى 5 أغنيات منهم "يا رايح ، قلبى دق"، وقام بتلحين 8 أغنيات لكارول سماحة "حبيب قلبى، أتطلع فيى، خليك بحالك، حدودى السما"، كما لحن للفنانة إليسا 7 أغانى منهم" بتمون، كرمالك، ذنبى أنا"، والفنان فضل شاكر "ظلمونى، نار الشوق"، ولم يكتفى بذلك فقد تعاون أيضا مع صابر الرباعى، أصالة، نجوى كرم وغيرهم.

وبعد مسيرته الطويلة في عالم الغناء والتلحين، لفتت نجاحاته الفنانة الكبيرة وردة مما دفعها للقول إنه ينتمى إلى جيل غير جيله، وهو ما أكده مروان خورى فى إحدى لقاءاته التلفزيونية، موضحا أن هناك جزء من الموسيقى التي يقدمها تنتمى للجيل السابق أو زمن الفن الجميل، قائلا: "في جزء من الموسيقى اللى بقدمها بينتمى للجيل السابق، قالت لى إياها مرة الله يرحمها الفنانة الكبيرة وردة، كنا بنحضر أغنية، وصار في نوع من القرب بينا، مرة أطلعت فيا هيك وقالتلى مروان أنت من الزمن تبعنا شوي".



الفنان مروان خوري



لقطة من كليب اهلا على قلبي