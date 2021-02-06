شكرا لقرائتكم خبر عن خروج "أدهم" نجل مدحت صالح من العمليات ووالدته تعلق: ربنا يطمن قلبى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ليلى صديق الزوجة الأولى للفنان مدحت صالح، إجراء عملية لنجلهما أدهم مدحت صالح منذ قليل، حيث نشرت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "أدهم ابني لسه خارج من غرفة العمليات، ربنا يتمم شفاه علي خير، ويطمن قلبي عليه".





من جانب آخر أعلن النجم مدحت صالح، مؤخرا عن طرح أغانى ألبومه الجديد "يتقال" يوم 14 فبراير المقبل، بالتزامن مع احتفالات الفلانتين وعيد الحب، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات للألبوم، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور والمستمعين.



الفنان مدحت صالح وابنه ادهم

وانتهى صالح، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له فى الوقت الحالى، حيث يتضمن الألبوم أغانى "حالتى صعبة"، كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، والثانية"وردى" من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع محمد شفيق، والثالثة "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق.



ادهم مدحت صالح

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنيات "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، و"أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.



ادهم مدحت صالح مع والدته ليلى صديق

ومن أغانى الألبوم كذلك "شوية زعل" كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، "يتقال" كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجية، "أرض الطيابة" كلمات وليد العيسوى، ألحان كريم طارق، توزيع الموسيقى جو حنا، إضافة إلى أغنية عاشرة لم يستقر على اسمها، من كلمات محمد رسلان، وألحان كريم طارق، وتوزيع جو حنا.