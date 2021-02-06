شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم ينتهى من تسجل أغنية "أنا مش بخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان السوري مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "أنا مش بخير" والمقرر طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.

أغنية "أنا مش بخير" من كلمات أبانوب أسامة والحان محمد صيام وتوزيع باسم منير، وتعتبر هذه الأغنية بمثابة عودة قوية للفنان مجد القاسم للأغنيات ذات الطابع الدرامي التي اشتهر بتقديمها.

وطرح مجد القاسم مؤخرًا أغنية ديو مع المطربة آية عبدالله تحت عنوان "لو هاتكلم عن مصر" إهداء لرجال الشرطة فى عيدهم، والأغنية من كلمات أشرف ظريف، وألحان محمد فهمى عبدالحميد، وتوزيع محمود صادق.

من ناحية أخرى انتهى مجد القاسم من تسجيل أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "باقة ورد"، ويضم الألبوم 10 أغانى، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.