شكرا لقرائتكم خبر عن إميليا كلارك "أم التنانين" في ظهور جديد مع كلبها "تيد" داخل عزلها المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة في المسلسل الأسطورى Game of thrones، متابعيها وجمهورها بأحدث ظهور لها مع كلبها "تيد"، الذى تعتاد الظهور مع في كل صورها خلال الفترة الأخيرة، حيث إنها دائمة الأهتمام به بشكل كبير خاصة وسط توقف عمليات التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشرت كلارك صورتها الجديدة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهي تحتضن كلبها "تيد" في أحدث ظهور لها، حيث تبدو وكأنها داخل منزلها لقضاء فترة العزل الصحي المنزلي.