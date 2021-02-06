- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إميليا كلارك "أم التنانين" في ظهور جديد مع كلبها "تيد" داخل عزلها المنزلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة في المسلسل الأسطورى Game of thrones، متابعيها وجمهورها بأحدث ظهور لها مع كلبها "تيد"، الذى تعتاد الظهور مع في كل صورها خلال الفترة الأخيرة، حيث إنها دائمة الأهتمام به بشكل كبير خاصة وسط توقف عمليات التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونشرت كلارك صورتها الجديدة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهي تحتضن كلبها "تيد" في أحدث ظهور لها، حيث تبدو وكأنها داخل منزلها لقضاء فترة العزل الصحي المنزلي.
وتعتبر كلارك واحدة من أبرز النجمات على مستوى العالم رغم سنها الصغير، وذلك بفضل مشاركتها فى بطولة مسلسل من أفضل المسلسلات التي حققت مشاهدات كبيرة خلال السنوات الأخيرة وهو مسلسل Game of Thrones "صراع العروش"، ومؤخراً ظهرت النجمة التي تحظى بمتابعة كبيرة على السوشيال ميديا تصل إلى قرابة الـ 30 مليون على انستجرام فقط، فى صورة جديدة بصحبة كلبها تيد.
وعبرت إيمليا كلارك عن حبها الشديد للكلب في الأيام الأولى من بداية عام 2021، ووجهت رسالة إليه، بقولها: "أردت أن أخبرك أن عام 2021 سيكون كما سيكون، أقل في اتخاذ القرارات والمزيد من التنفس في طريقنا خلال كل يوم جميل نحصل عليه على كوكب الأرض".