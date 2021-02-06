شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من كواليس مسلسل إلهام شاهين "حتة منى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة إلهام شاهين، تصوير أولى مشاهد حكاية "حتة منى" بعد تحضيرات دامت لأكثر من شهر، وتأتى الحدوتة ضمن أحداث مسلسل يحكى عن "المرأة في المجتمع"، بينما لم يستقر صناع المسلسل على الاسم النهائي الذى يضم 6 حكايات، ويعد المسلسل شراكة بين شركة سينرجى والمنتجة مها سليم، حدوتة "حتة منى" من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، وتضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب .

ويضم المسلسل 6 حكايات، ستعرض 3 حكايات قبل شهر رمضان، ثم يعرض الـ 3 حكايات عقب شهر رمضان القادم ، ومن المقرر الإعلان عن باقى تفاصيل الحكايات خلال الفترة المقبلة .

وتعود إلهام شاهين للدراما التليفزيونية بعد غياب دام لـ 4 سنوات، وكان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "ليالى الحلمية" الجزء السادس.