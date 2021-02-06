شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يعلق على أزمة تأخر طائرة بايرن ميونيخ بمشهد من فيلم الناظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان سليمان عيد على تغريدة نادى بايرن ميونخ، بعد أزمة تأخر سفره إلى الدوحة صباح اليوم، لمواجهة النادى الأهلى المصرى، في مباراة الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر، لأكثر من 7 ساعات كاملة، وذلك بسبب رفض الإذن بالإقلاع بمشهد من فيلم الناظر الذى شارك فيه.



سليمان عيد

ونشر سليمان عيد عبر حسابه على موقع انستجرام، تغريدة بايرن ميونخ مصحوبه بمشهد تأخر الطلاب عن مسابقة مدرسية في فيلم "الناظر" للفنان الراحل علاء ولى الدين.

ووصلت قبل قليل بعثة فريق بايرن ميونخ الألماني، إلى الدوحة لمواجهة الأهلي، فى مباراة الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر، بعد تأخرها لأكثر من 7 ساعات كاملة، وذلك بسبب رفض الإذن بالإقلاع، ونشر الحساب الرسمي للعملاق البافاري فيديو يظهر وصول البعثة الأجواء القطرية معلقا:"مرحبا".

وتوقفت رحلة فريق بايرن ميونخ الألماني، المتجهة إلى الدوحة، فى مطار ميونيخ الألمانى لتبديل طاقم الطيران، بعد تأخر سفر الفريق إلى الدوحة لمواجهة الأهلي، فى مباراة الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر، لأكثر من 7 ساعات كاملة، وذلك بسبب رفض الإذن بالإقلاع.