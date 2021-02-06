شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غزل من كريم فهمى لزوجته فى عيد ميلادها: انتى رمانة ميزان حياتنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان كريم فهمى، عن امتنانه واعتزازه بزوجته دانيا البناوى، بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدا أنها "رمانة ميزان" حياته هو وبناته، متمنيا لها عاما سعيدا.



كريم ودانيا

ونشر فهمى، مجموعة صور من احتفالهما بعيد الميلاد، أمس الجمعة، بحضور أصدقائهما: "كل سنة وانتى مستحملانى أنا وبناتى، كل سنه وانتى رمانة ميزان حياتنا، كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى".



احتفال كريم بعيد ميلاد زوجته

واحتفل الفنان كريم فهمى، بعيد ميلاد زوجته دانيا البناوى، الذى وافق، أمس الجمعة، الخامس من فبراير، فى حفل بسيط حضره المقربون منهم الفنان هشام ماجد، سارة حسنى وزوجها الموزع الموسيقى نادر حمدى، ومصممة الأزياء ندى أكرم، ونشر كريم، عبر ستورى حسابه على انستجرام، لقطات من الاحتفال الذى أقيم ليلة أمس، حيث ردد الحاضرون أغانى عيد الميلاد احتفالا بزوجته.





كان النجم كريم فهمى، قد اعتذر عن بطولة مسلسل "طبع الحياة" - اسم مؤقت - مع النجمة نيللى كريم وتأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث رشحته الشركة المنتجة ولكن لم يتم الاتفاق معه.





وعاد كريم فهمى لمزاولة نشاطه الفنى مجدداً بعد شفائه من فيروس كورونا، الذى أصيب به أواخر شهر ديسمبر الماضى، حيث يستعد لاستكمال تصوير فيلم "جارة القمر" الذى أنهى فيه عدد من مشاهده قبل توقفه الفترة الماضية، حيث يقوم ببطولته ويشاركه سوسن بدر، بيومى فؤاد، محمد الشرنوبي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى كما ينتظر طح فيلمه "ديدو" الذى انتهى من تصويره منذ فترة.



