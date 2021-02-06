صورة| لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة لقاء الخميسي بعيد ميلاد زوجها لاعب الكرة محمد عبد المنصف.

ونشرت لقاء صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، كتبت عليها :"كل سنة وانت طيب حبيبي".

أعلنت الفنانة لقاء الخميسى عن استعدادها لإحياء حفل غنائى بساقية الصاوي في الزمالك يوم الخميس الموافق 11 فبراير المقبل، وذلك بقاعة النهر في تمام الساعة 7.30 مساء

يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب