على طريقة الهضبة..ماجد المصري يحمل زوجته في الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت رانيا زوجة الفنان ماجد المصري صورًا تجمعهما، خلال زيارتهما للأهرامات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهر الفنان ماجد المصري في إحدى الصور وهو يحمل زوجته، على طريقة الهضبة بالصور الأخيرة مع موديل إعلان عطره، وعلقت :"ربنا يخليك ليا وميحرمنيش منك أبدًا".

يذكر أن ماجد المصري، ينشغل حاليا بتصوير مسلسل"الملك"، قصة الملك أحمس وتدور أحداثه في العصور القديمة، ومأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ.

وعُرض لماجد المصري، مؤخرا مسلسل "الوجه الآخر" الذي جسد خلاله شخصية رجل أعمال تجمعه قصة حب بالفنانة نسرين طافش تكلل بالزواج وتتوالى الأحداث من خلال الصراع على المال.