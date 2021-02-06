تامر حسني لجمهوره:"بنواجه حقد وغل وكراهية وطاقة سلبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان تامر حسني نصيحة لجمهوره ومتابعيه، ونشر صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق تامر :" نهاركم جميل زيكم، من كام يوم نزلت بوست تحفيزي ليكم عن النجاح والحقيقة فرحت أوي من استقبالكم للبوست وسبحان الله حسيت ناس كتير كانت مستنيه تسمع كلام زي دا، يا جماعه إحنا في العصر الصعب دا بنواجه كمية حقد وغل وكراهية وطاقه سلبية مش طبيعية لازم نرد عليها بالعكس لازم يكون في طاقة أكبر بترد على كل الإحباط دا".

وأضاف :"والحقيقة إن أنا عندي بعض الخبرات في الحياة من خلال رحلتي المتواضعة أحب أوصلها ليكم، هحاول كل كام يوم اتناقش معاكم في موضوع أو اقترح عليكم حاجه بعملها دايماً، هبدأ بحاجة بعملها بإستمرار وعلمتها للمقربين مني ومواظبين عليها من سنين، وهي إنكم حالاً تستحضروا ناس في دماغكم بتحبوهم و تدعولهم بأسمائهم في ظهر الغيب بكل اللي يتمنوه".

تابع :"و كل فتره نكررها ونثبتها زي ما بنثبت حجات تانيه في حياتنا مش بالأهمية دي، والله هتلاقوا تساهيل كتير حصلت مش هتعرفوا بتحصل منين، يلا بينا دعوات".

من جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبوم حامل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا".