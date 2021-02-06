رجل يعثر على قطعة مجوهرات في رغيف خبز

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 06:04 مساءً - منذ 3 دقائق

في حادثة غريبة ، عثر رجل من مدينة دافليكانوفو في جمهورية باشكورتستان الروسية، على خاتم زواج ثمين في رغيف الخبز أثناء تناوله العشاء.

وذكرت صحيفة “أصيليكول” المحلية، أن نيكولاي عثر على قطعة المجوهرات عندما بدأ في تقطيع الخبز أثناء تناوله العشاء مع عائلته.

وأضافت الصحيفة أن نيكولاي تمكن من العثور على المخبز، ليتبين أن مالكة الخاتم تعمل فيه، وقامت بخلع الخاتم قبل بدئها العمل وسقط بالخطأ في العجين وانتهى به المطاف في رغيف الخبز.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عثر صبي على خرزة ذهبية صغيرة في الحرم القدسي في القدس، التي يمكن أن يكون عمرها ثلاثة آلاف عام.

وتتكون الجوهرة، التي عثر عليها بنيامين ميلت، البالغ من العمر 9 أعوام من 4 طبقات، تتكون كل منها من كرات ذهبية صغيرة متصلة ببعضها البعض على شكل زهرة، بحسب موقع “توبل مونت سيفتينغ بروجكت”.