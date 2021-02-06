“أبي تسمع”.. مشاري العوضي يغنّي ويلحّن ويؤلف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان مشاري العوضي ألبومه الجديد “أبي تسمع” من إنتاج وتوزيع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، الذي يضم 8 أغنيات متنوعة القوالب الموسيقية والموضوعات، وتعاون فيه مع نخبة من نجوم الكلمة، كما كان حريصاً على تقديم نمط جديد في التوزيع، وكذلك تولى مهمة تلحين الألبوم كاملاً، وكان له نصيب الأسد في التأليف.

العوضي أكد حرصه على التنويع حتى وإن ترك بصمته على جميع الأغنيات، وكشف عن تصوير أغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب، هما “أبي تسمع” و”محتاج أغيّر جو”.

وقال في تصريحات لصحيفة “القبس” الكويتية: “حتى الآن لم أستقر على الاسم الذي سيتولى دفة الإخراج”. وأضاف العوضي: “يتضمن الألبوم 8 أغنيات متنوعة وهي: ليش، خل يفيده، خيرة، محتاج أغيّر جو، مالي قدر، بلاوي، أدري فقدتك، أبي تسمع”.

وتعاون مشاري على صعيد الكلمة والتوزيع مع سعد الرعبي وفهد الرويضان وعلي المتروك ومحمد السلطان وسمر البحرينية.

واستطرد مشاري في سياق الحديث عن تفاصيل الألبوم: “أنتهز الفرصة لأشكر من خلالكم كل من ساهم في خروج الألبوم للنور، لا سيما المدير التنفيذي للشؤون الفنية في روتانا محمد الهاجري، وأهدي الألبوم لروح الفنان الراحل حمود ناصر”.

وتمنى مشاري أن ينال الألبوم إعجاب الجمهور، مشددا على أهمية أن يبادر المطرب بطرح ألبوم غنائي، يوثّق من خلاله أعماله الفنية، ومؤكداً أن للأغنيات الـ”سنغل” دورا مهما في المحافظة على حبل الود بين المطرب وجمهوره، وتعزيز حضوره في المشهد الفني.