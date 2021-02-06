شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يغنى لـ"مسبار الأمل" احتفالاً بقرب وصوله إلى كوكب المريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح حساب موقع الإمارات، أغنية "مسبار الأمل" للمطرب العراقى كاظم الساهر، قبل أيام قليلة من وصول المسبار الإماراتى أول مهمة عربية إسلامية للكوكب الأحمر، والمقرر وصوله إلى المريخ يوم التاسع من فبراير المقبل، فى حدث علمى هو الأكبر فى تاريخ العرب.

أغنية مسبار الأمل، غناء وألحان كاظم الساهر، كلمات الشاعر الكبير كاظم السعدى، توزيع الموسيقار اللبنانى ميشيل فاضل، وتقول كلماتها: "يا أيها الناس الكرام.. منى لكم أحلى الكلام، بالعلم تزدان الشعوب.. ويزدهى فينا السلام.. بالعلم والصبر الجميل.. لا شيء يبدو مستحيل.. مسبارنا هذا الدليل.. بالحلم نمضى للأمام، لا نرضى إلاّ الأول.. والأفضلَ والأجملَ.. يا شعبُ اسمُك فى العُلا.. للعلمِ كلنا قيام".

من جانبه، أعرب كاظم الساهر عن سعادته، قائلا فى تصريحات صحفية بعد طرح الأغنية: "أشعر بفخر كبير، حين أرى الإمارات تحقق لذاتها ولكل العرب، الإنجاز تلو الإنجاز، فهذا الحدث عربى يمس قلوبنا، ويحرك فينا الأمل، فنحن أمة لها تاريخها، وهى قادرة دوماً على تبوؤ المكانة التى تستحقها".

وأضاف الساهر: "عززت قيادة دولة الإمارات، دائماً هذه الروح العربية فى كل مبادراتها، لتقول لنا إننا كنا وسنبقى من أهل القدرة والإنجازات، ومن أبرزها طبعاً رحلة مسبار الأمل إلى المريخ.. الأمل العربى، بعد سنوات من العمل والجد وتذليل الصعاب، ونحن اليوم على بعد أيام، عن لحظات تاريخية، تعنى الكثير لكل واحد فينا".