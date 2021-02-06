شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى تظهر بلوك مختلف بدون شعرها الأشقر من أجل فيلمها الجديد مع رامى مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت ممثلة هوليود مارجوت روبى، بلوك جديد ظهرت به للمرة الأولى خلال مسيرها الفنية، حين تخلت عن شعرها الأشقر وظهرت بباروكة سوداء خلال تصوير دورها بفيلم المخرج ديفيد أو راسل، الذى لم يستقر على اسم له بعد، حيث يتضمن مجموعة كبيرة من النجوم منهم الممثل روبرت دى نيرو وأنيا تايلور.



مارجوت روبى فى صورة من الكواليس

كما يتضمن الفيلم عددا كبيرا من النجوم والنجمات، منهم كريستيان بيل وجون ديفيد واشنطن، بالإضافة إلى النجم ذي الأصول المصرية رامى مالك، حيث يتواجدون جميعًا ضمن فريق الفيلم، وذلك وفقاً لما نشره موقع "ديلى ميل"، وعدد من المواقع الأجنبية.



مارجوت روبى وصورة أخرى من كواليس الفيلم

كما يعد الفيلم هو الأول فيلم يخرجه منذ أن أخرج فيلم Joy، وتعتبر مارجوت روبى ممثلة ومنتجة سينمائية أسترالية من مواليد 2 يوليو 1990، ورشحت فى وقت سابق لجائزتي أوسكار وجائزة بافتا، كما وضعتها مجلة تايم في عام 2017 ضمن قائمة أكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم. وفي 2019 كانت ضمن أعلى الممثلات أجرًا في العالم.

وبدأت مارجوت روبي مسيرتها الفنية في أواخر عقد ال2000 في أفلام أستراليا مستقلة، قبل المشاركة في مسلسل الدراما جيران (2008–2011)، بعدها أنتقلت إلى الولايات المتحدة وشاركت في مسلسل بان آم (2011–2012) ثم الدور الذي أكسبها شهرة واسعة نعومي لاباجلي في فيلم الكوميديا السوداء ذئب وول ستريت (2013)، ومنذ ذلك الحين استمر صعود نجمها مع أفلام مثل أسطورة طرزان (2016) كما جسدت دور هارلي كوين فى عام (2016) ثم برايدز أوف بري (2020).