شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تتنزه فى معابد أسوان بـ"طاقية بكار".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة عبير صبرى، مشاركة جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بصور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "موسى" الذى كانت تصور مشاهده فى محافظة أسوان، قبل أن يعود فريق عمل المسلسل إلى القاهرة بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد الخارجية ضمن أحداث العمل في المدينة النوبية، والتي استغرقت 4 أيام وجمعت بين محمد رمضان وعبير صبرى وهبة مجدى ورياض الخولى وصبرى فواز وعدد من الفنانين.



عبير صابرى

ونشرت الفنانة عبير صبرى، عبر انستجرام، صورا لها أثناء زيارة أحد المعابد الأثرية فى محافظة أسوان، والتى ظهرت فيها وهي ترتدى زيا محليا باللون الأسود، وطاقية نوبية ملونة، تشبه تلك التي ميزت بطل المسلسل الشهير بكار.



عبير صبرى



عبير صبرى من اسوان



عبير صبرى بالزى الاسوانى

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورة جديدة بصحبة النجم محمد رمضان من كواليس مسلسل "موسى" المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2021، معلقة على الصورة :"أحلي صباح.. مع النجاح كله نمبر 1، والطاقة الحلوه والثقة بالله.. ملحمة موسى.. ما شاء الله.. رمضان 2021".

واعتادت الفنانة عبير صبري على نشر صورها وأنشطتها الحياتية مع جمهورها، كما تشارك بين الحين والآخر صورا وفيديوهات من كواليس مسلسلها الجديد "موسى"، وظهر في مقطع الفيديو الذي يكشف جزءًا من كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسل موسى، طاقم التصوير مع الفنانة عبير صبري، فيما ارتدى البعض الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.