شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين ضيف شرف فى مسلسل بيومى فؤاد "عودة الأب الضال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان سامح حسين ضيف شرف خلال أحداث مسلسل بيومى فؤاد الجديد "عودة الأب الضال"، الذى يواصل أبطاله تصويره حاليًا فى الديكور الرئيسى فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، ووضع عبد العال خطة تصوير مكثفة لإنهاء أكبر عدد من المشاهد خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهى من المشاهد الأولى التي صورها بأستوديو مصر.

مسلسل "عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل يضم 60 حلقة سيتم عرض الـ30 حلقة الأولى في شهر رمضان المقبل، على أن يتم عرض الـ 30 حلقة الأخرى بعد انتهاء الشهر الكريم.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل لسنوات طويلة مساعدا ثم مخرجا منفذا مع عدد كبير من المخرجين، وبطولة بيومى فؤاد، هالة فاخر، هيدى كرم، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين.

وكان أخر ظهور للفنان سامح حسين فى مسلسل "واكلينها والعة"، للمخرج تغريد العصفورى، وشارك فى بطولته مى سليم، إنجى وجدان، خالد عليش، ياسر الطوبجى، الفنان أحمد حلمى وإيهاب السرجانى، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف تامر عبد الحميد، مع ظهور مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف منهم، محمد فؤاد، فيفى عبده، هشام عباس، حسن الرداد، آيتن عامر، مى كساب، نيكول سابا، مصطفى قمر، حمدى الميرغنى، أكرم حسنى، دلال عبد العزيز، أمير كرارة، أحمد فتحى، هانى رمزى، رانيا يوسف، وأحمد السعدنى.