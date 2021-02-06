شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى فى رسالة لجمهوره: "هحاول أوصل خبراتى فى الحياة ليكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما يسعى النجم تامر حسنى لحث متابعيه عبر حسابه على موقع انستجرام بطاقة إيجابية كبيرة، من خلال بوستاته ورسائله لجمهوره، ويبدو أنه سيفرغ جزء من وقته لمتابعيه خلال الفترة المقبلة من أجل شحنهم بطاقة أكبر وفقاً لما ذكره عبر حسابه على موقع إنستجرام، ونشر تامر حسنى، صورة له من داخل سيارته، وكتب فى تعليقه عليها: "نهاركم جميل زيكم، من كام يوم نزلت بوست تحفيزى ليكم عن النجاح و الحقيقه فرحت أوي من استقبالكم للبوست وسبحان الله حسيت ناس كتير كانت مستنيه تسمع كلام زي دا".



تامر حسنى

وأضاف: "يا جماعة احنا في العصر الصعب دا بنواجه كمية حقد و غل وكراهية وطاقه سلبيه مش طبيعية لازم نرد عليها بالعكس لازم يكون في طاقه أكبر، بترد على كل الإحباط دا، والحقيقة أنا عندى بعض الخبرات في الحياة من خلال رحلتى المتواضعة أحب أوصلها ليكم".

وتابع : "هحاول كل كام يوم اتناقش معاكم في موضوع أو اقترح عليكم حاجه بعملها دايماً، هبدأ بحاجه بعملها بإستمرار وعلمتها للمقربين مني ومواظبين عليها من سنين، وهي انكم حالاً تستحضروا ناس في دماغكم بتحبوهم و تدعولهم بأسمائهم في ظهر الغيب بكل اللي يتمنوه"، وأضاف: "كل فتره نكررها و نثبتها زي ما بنثبت حاجات تانيه في حياتنا مش بالاهميه دي،، والله هتلاقوا تساهيل كتير حصلت مش هتعرفوا بتحصل منين".