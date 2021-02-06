شكرا لقرائتكم خبر عن نتفليكس تنشر مقطعا من وراء كواليس مسلسل السحر Fate: The Winx Saga والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس الأمريكية، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو من وراء كواليس تصوير مسلسل السحر والخيال الجديد Fate: The Winx Saga الذى طرح موسمه الأول الفترة الماضية، وظهر في الفيديو الذى نشرته المنصة من وراء كواليس المسلسل، مشهد النهاية للبطلة أبيجيل كوين صاحبة شخصية "بلوم" لحظة تدميرها للوحوش بعد اكتشافها لقوتها الحقيقة مع النار.

وكان مسلسل نتفليكس الجديد Fate: The Winx Saga، الذى طرح فى 22 يناير الماضى، قد حصل على تقييم ضعيف على موقع Rotten Tomatoes، وصل إلى 38%، ويتتبع مسلسل Fate: The Winx Saga رحلة نضوج خمس جنيات يدرسن فى Alfea، وهي مدرسة داخلية للسحر في العالم الآخر، حيث يتعلمن السيطرة على قواهن السحرية بينما يستكشفن الحب، الصراعات، والوحوش التي تهدد حياتهن.