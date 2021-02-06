شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال يتصدر مؤشرات جوجل .. كل ما تريد معرفته عن بطل في بيتنا روبوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان هشام جمال مؤشرات البحث على جوجل ، بعد أن حل ضيفا مع أبطال مسلسل "في بيتنا روبوت"، ببرنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، وذلك بعد توضيحه أن مشروع "فى بيتنا روبوت" كان فى البداية تركيبة مختلفة، وقال هشام جمال : "بعد نجاح مسلسل بدل الحدوته تلاتة الذى عرض فى رمضان ولاقى نجاحا كبيرا، كان من المفترض أن نقدم ثلاث قصص من 15 حلقة".



هشام جمال

هشام جمال : نبحث عن الأفكار الجديدة دائما

وأضاف هشام جمال : "كنا نبحث عن أفكار جديدة إلى أن ظهرت فكرة الروبوت وتخيلت شيماء سيف في الدور جدا، وأصبحت الفكرة هي السائدة للمسلسل كله".



هشام جمال

هشام جمال وليلى أحمد زاهر دويتو جديد فى الدراما هشام جمال وليلى أحمد زاهر دويتو جديد فى الدراما وقبل الحلقلة نشر هشام جمال صورة له مع الفنانة ليلى أحمد زاهر وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، قائلا: " لو عجبتكم أغنية التتر قولولنا أغنية دويتو نغنيها أنا وليلى مع بعض"، ليتفاعل معه عدد كبير من متابعين هشام جمال، وكانت التعليقات كالاتى : "أغنيه أول مره لدنيا سمير غانم - يا سلام علي حبي وحبك - لقيت الطبطبة".

هشام جمال سلّم الفنان هشام جمال جائزة مسلسل فى بيتنا روبوت للفائز خلال استضافته فى برنامج "معكم" مع فريق عمل المسلسل والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، وكانت الجائزة عبارة عن بلاى ستيشن 5، وقال هشام إنهم فكروا فى عمل مسابقة للمسلسل على أن تكون الجائزة بلاى ستيشن، لأن الكثير مهتم به وقد تقدم للمسابقة 88 ألفا، وبعد عمل القرعة اختار الكمبيوتر الفائز بالمسابقة، كما أكد هشام أنهم يتناقشوا حاليا فى فكرة عمل جزء ثانى من مسلسل فى بيتنا روبوت.

هشام جمال هشام جمال : "فى بيتنا روبوت" كان المفروض 3 قصص وكل حكاية 15 حلقة هشام جمال : "فى بيتنا روبوت" كان المفروض 3 قصص وكل حكاية 15 حلقة أكد الفنان هشام جمال، خلال حلوله ضيفا هو وأبطال مسلسل "فى بيتنا روبوت"، ببرنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ، أن مشروع فى بيتنا روبوت كان فى البداية تركيبة مختلفة، فبعد نجاح مسلسل بدل الحدوته تلاتة الذى عرض فى رمضان ولاقى نجاحا كبيرا، كان من المفترض أن نقدم ثلاث قصص من 15 حلقة، وبدأنا فى البحث عن أفكار إلى أن ظهرت فكرة الروبوت وتخيلت شيماء سيف فى الدور جدا، وأصبحت الفكرة هى السائدة للمسلسل كله".

هشام جمال الفنان هشام جمال يسلم جائزة مسابقة "فى بيتنا روبوت" خلال برنامج معكمهشام جمال .. ماذا قال الجمهور عن مسلسل في بيتنا روبوت واتفقت أراء الجماهير عبر "تويتر" بعد عرض أولى حلقات مسلسل فى بيتنا روبوت، والتى أظهرت مدى الإعجاب بالإطار الكوميدي الاجتماعي الذي يدور حوله المسلسل ومدى تشوقهم للحلقات القادمة. وكتب بعض المغردين: "أنا مستنية الحلقة الجديدة من دلوقتى"، "تتر مسلسل فى بيتنا روبوت جامد أوى"، "عايزة عمرو وهبة روبوت عندنا فى البيت يضحكني"، "مفيش أعظم من مسلسل فى بيتنا روبوت، أول حلقة النهاردة من المسلسل كانت حلوة أوى ومتحمسة لباقى الحلقات.. المسلسل مميز وفكرة جديدة واحنا محتاجين تجديد فى الوقت ده"، "مسلسل كوميدي خفيف".

هشام جمال .. اعرف من هو بطل في بيتنا روبوت هشام جمال .. اعرف من هو بطل في بيتنا روبوت يعد مسلسل في بيينا روبوت أول أداء تمثيلي للفنان هشام جمال ، وهو منتج، وملحن ومغني ومؤلف ومخرج ومونتير، انتج العديد من الأعمال التلفزيونية ومالك شركة روزناما ريكوردز وهي شركة إنتاج موسيقى مصرية.

هشام جمال

هشام جمال أصغر منتج هشام جمال أصغر منتج هشام جمال أصغر منتج من مواليد عام 1995، وأنشأ شركة "روزناما ريكوردز"عام 2010 ، وبدأت شركة هشام جمال في إنتاج أول عمل وعمره 16 عاماً وهو فيديو كليب للممثل والمطرب أحمد مكي بأغنية "فيسبوكي" والتي حققت نجاحا كبيرا.

هشام جمال

هشام جمال أنتج أول ألبوم غنائي للفنانة دنيا سمير غانم هشام جمال أنتج أول ألبوم غنائي للفنانة دنيا سمير غانم

هشام جمال تعاون من خلال شركته مع عدد من كبار المطربين مثل المطربة أنغام، كما أنتج أول ألبوم غنائي للفنانة دنيا سمير غانم.

فى عام 2015 أنتج هشام جمال أول مسلسل بطولة مطلقة للفنانة دنيا سمير غانم وهو مسلسل "لهفة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وفي العام التالي أنتج مسلسل "نيللي وشريهان" والذي شاركت دنيا بطولته شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم.