شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدية باريس هيلتون لصديقها كارتر فى عيد ميلاده.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية باريس هيلتون بعيد ميلاد صديقها كارتر ريوم، على طريقتها الخاصة التى تحمل الروح الرومانسية الحالمة، وفاجأت باريس هيلتون البالغة من العمر 39 عاما متابعيها بمقطع فيديو قصير من داخل قصرها وهى تقدم لكارتر هدية عيد ميلاده وهى عبارة عن لوجه عملاقه على الجدار مرسوم بها كارتر بينما يقبل رأس باريس هيلتون التى تجمعهما قصة حب قوية .

وكتبت على " إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد حبيبى، أنا متحمسة جدا للاحتفال به مرة أخرى معك هذا العام.. أنت تضيء عالمى، أنت كل شيء وتجعلنى أسعد فتاة فى العالم كل يوم! أحب طريقتك فى اسعادى و أبتسم وأشعر وأن قبلاتك السحرية هى كل شيء! أنت مميز للغاية بالنسبة لى وسأقضى بقية حياتى للتأكد من أنك تعرف ذلك كل يوم.. أحبك إلى الأبد" .

يذكر أن باريس هيلتون كشفت مؤخرا أنها تخضع لعملية التلقيح الصناعى مع صديقها كارتر ريوم وذلك لكى يكون لديها القدرة على إنجاب طفل وفتاة توأم، وقد بدأت تنفيذ الفكرة بعد مواعدة استمرت لمدة عام، وهو الخبر الذى تصدر عددا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " ديلى ميل"