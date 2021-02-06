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شكرا لقرائتكم خبر عن "أحلى فورمه وكرش".. خالد عليش وعصام الحضرى ورامى رضوان × صورة من الجيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك المذيع خالد عليش، متابعيه وجمهوره، صورة ظهر فيها برفقه عصام الحضري، حارس مرمى النادى الاهلى والزمالك الأسبق والمنتخب الوطنى، والإعلامي رامي رضوان، حيث ظهروا داخل إحدى صالات الجيم اثناء أداء التمرينات الرياضية.
وحرص عليش على إضافة تعليق ساخر على الصورة التي نشرها، حيث كتب: "ماشاء الله عليا اللهم بارك، احلى فورمة وكرش في الصور"، ليشارك رضوان نفس الصورة عبر الاستوري الخاص به بموقع انستجرام، وكتب ساخراً "وحوش الجيم، والفيتنيس، خالد وأنا طبعا مش الحضري، صاعقاه بصوت عبود".
وتعاقد خالد عليش، مؤخراً، على الانضمام إلى كتيبة أبطال مسلسل "الطاووس"، بطولة الفنان جمال سليمان، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل 2021.
وشهد المسلسل الجديد مبادرة مميزة من مخرج العمل، حيث اختار المخرج رؤوف عبد العزيز 5 مواهب شابة على مدار الأشهر الماضية من خلال عروض مسرحية وأكاديميات الفنون والأعمال المختلفة وتابعهم في أكثر من عمل وتأكد من موهبتهم واختارهم لأدوار مميزة في العمل الجديد والمفاجأة الكبرى أنه سيمنحهم أدوار كبيرة وليست مشاهد محدودة ليعمل على ضخ دماء جديدة في الدراما التليفزيونية معتمدة على الموهبة الفنية فقط.