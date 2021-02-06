شكرا لقرائتكم خبر عن "أحلى فورمه وكرش".. خالد عليش وعصام الحضرى ورامى رضوان × صورة من الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المذيع خالد عليش، متابعيه وجمهوره، صورة ظهر فيها برفقه عصام الحضري، حارس مرمى النادى الاهلى والزمالك الأسبق والمنتخب الوطنى، والإعلامي رامي رضوان، حيث ظهروا داخل إحدى صالات الجيم اثناء أداء التمرينات الرياضية.

وحرص عليش على إضافة تعليق ساخر على الصورة التي نشرها، حيث كتب: "ماشاء الله عليا اللهم بارك، احلى فورمة وكرش في الصور"، ليشارك رضوان نفس الصورة عبر الاستوري الخاص به بموقع انستجرام، وكتب ساخراً "وحوش الجيم، والفيتنيس، خالد وأنا طبعا مش الحضري، صاعقاه بصوت عبود".