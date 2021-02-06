شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تحتفل بعيد ميلاد عبد المنصف: happiest birthday ever love والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة لقاء الخميسي، بعيد ميلاد زوجها لاعب كرة القدم محمد عبد المنصف، لتعبر عن حبهما وسعادتهما معًا، ونشرت لقاء الخميسي، صورة لها برفقة زوجها من خلال خاصية "ستورى" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "happiest birthday ever love".



لقاء الخميسى

على جانب آخر، حلت النجمة لقاء الخميسي ضيفة ببرنامج live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مساء أمس الجمعة.

وكشفت لقاء الخميسي، عبر اللايف، عن تفاصيل استعدادها لحفلها القادم، المقرر إقامته بساقية الصاوي في الحادي عشر من شهر فبراير الجاري، قائلة: "بالرغم من أنني أشعر بالتوتر لكنني في نفس الوقت سعيدة بالتجربة أيا كانت النتيجة، فأنا أكثر شيء أحبه في حياتي هو الغناء والموسيقى، فأنا من عائلة فنية، جميعهم مؤلفون موسيقيون، وعلى رأسهم والدي وأخي، وكان حلمي الرئيسي هو الغناء وعزف التشيلو، ولكن أصبحت ممثلة، ولا أقل أنني مطربة ولكنني مغنية وأحب الغناء".

وعن سبب قرارها بالغناء لايف على المسرح، قالت لقاء الخميسي: "اكتشفت خلال أول حفل لي في 2016م بمكتبة الإسكندرية مدى إيجابية الجمهور، فجمهور الإسكندرية جمهور حساس وذواق، وشعرت بطاقة إيجابية كبيرة منهم، ولهذا قررت تكرار التجربة مرة أخرى، أحب هذا الإحساس المتبادل الإيجابي بيني وبين الجمهور".