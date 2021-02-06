شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكيلانى يروج لمسلسل "حلوة الدنيا سكر" بصورة مع هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان محمد الكيلانى لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذى يشارك في بطولته مع الفنانة هنا الزاهد، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر صورة لهما معاً من المسلسل، ومازح متابعيه بكتابة تعليق على الصورة، قال فيه: "تحس إنه الغلاف بتاع قصه الإنجليزى اللي في ثانوى".



كيلانى وهنا الزاهد

كما ظهرت الفنانة هنا الزاهد في صورة أخرى من كواليس العمل التي تلعب فيه أكثر من قصة، بشكل آخر ولوك مختلف عن صورتها مع الكيلانى حين بدت محجبة بكواليس العمل مع الفنان محمد السعدنى حيث نشر الأخير الصورة عبر حسابه على انستجرام، مؤكداً أنها من كواليس العمل.



هنا فى صورة أخرى

من ناحية أخرى استقر صناع مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للنجمة هنا الزاهد، الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، على عرض العمل على قناة dmc فى 40 حلقة، بعدما كان من المقرر تقديمه فى 45 حلقة، حيث تقرر الاكتفاء بـ 8 حكايات كل حكاية من 5 حلقات بعدما مقرر تصوير 9 حكايات طوال الفترة الماضية.

وطرحت قناة DMC البرومو الأول للمسلسل تمهيداً لبدء عرضه على شاشتها خلال الأيام المقبلة، حيث تقرر عرضه بعد انتهاء مسلسل "جمال الحريم" على نفس القناة، كما طرح صناع العمل البرومو الرسمي للمسلسل والذى كشف عن الشخصيات التي تقدمها هنا الزاهد في الحكايات وكذلك النحوم المشاركين في البطولة.

مسلسل "حوة الدنيا سكر" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان و"قولى لأحمد" بمشاركة عمر الشناوى، و"لو كنت يوم انساك" مع أحمد حاتم.