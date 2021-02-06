شكرا لقرائتكم خبر عن لؤلؤ الحلقة 31.. هل سيهدد بودا لؤلؤ بفيديو الاغتصاب ويبتزها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة 30 من مسلسل لؤلؤ الذى يتم عرضه على قناة on، بهروب مروة " هدير عبد الناصر" مع بودا " محمد الشرنوبى" بعد تنفيذ خطتهما ضد لؤلؤ " مى عمر"، ومشاهدة مروة فيديو اغتصاب بودا للؤلؤ تحت تأثير المخدر الذى وضعه لها في الشاى عند زيارتها له في الورشة مما زاد أحداث المسلسل أكثر تشويقا، لذلك هل يهدد بودا و مروة لؤلؤ ويبتزانها بفيديو الاغتصاب أم تبلغ لؤلؤ الشرطة وتروى ما حدث لها و تنتقم؟ هذا ما ستكشفه أحداث الحلقة 31 من لؤلؤ المقرر عرضها غدا الأحد.

وشهدت الحلقة الـ 30 من المسلسل أحداثاً ساخنة، بعدما بدأت لؤلؤ تشك بشأن وجود صلة بين صديقتها مروى – هدير عبد الناصر – وبودا – محمد الشرنوبى، لذلك تذهب لؤلؤ إلى ورشة بودا وتجد رجال زوجها طارق – أحمد زاهر - متواجدين فى الخارج وتأمرهم بالاتصال بطارق لتخبره بأنها حضرت لمقابلة بودا.

قبل دخول لؤلؤ ورشة بودا تسمعه يتحدث مع مروة فى الموبايل ويؤكد لها أن لؤلؤ هى الكوبرى للوصول إلى الحياة التى يتطلعان لها وتكتشف مؤامرتهما لسرقة كل أموالها، وفى نفس الوقت تسمع إكرام - سلوى عثمان - والدة لؤلؤ مروة وهى تتحدث مع بودا وتكتشف أنها تخون ابنتها وتدبر لسرقتها بمشاركة بودا.

تدخل لؤلؤ الورشة على بودا وتتظاهر أمامه بأنها طبيعية وتقول له "وحشتنى"، وتحاول أن تستدرجه بتأكيدها له أنها قررت الطلاق من طارق والزواج منه، كما تخبره بأنها اكتشفت نصب مدير أعمالها مجدى - إدوارد - عليها وسرقتها بالتوكيل الذى وضعته له، وأنها بمجرد زواجها من بودا ستطرد مجدى.

يضع بودا منوما لـ لؤلؤ فى العصير قبل وضعها على السرير، وفجأة يأتي طارق - أحمد زاهر - إلى الورشة ويجدها نائمة على السرير ليعتقد أنها كانت تخونه مع بودا ويطلقها، وبعد ذلك تذهب لؤلؤ إلى المنزل الذى قابلت فيه والد ووالدة بودا ولكنها تفاجأ أنهما غادرا المكان وأن مروة هي التي استأجرته مع بودا.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.