شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يتعاون مع ميشيل فاضل فى تجربة غنائية لصالح مبادرة "اتكلم عربى"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست والشاعر مدحت العدل، عن تعاونه مع الموسيقار الكبير ميشيل فاضل، فى تجربة غنائية جديدة لصالح مبادرة "أتكلم عربى"، تحت رعاية الدكتورة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.



وزيرة الهجرة ولقاءها مع مدحت العدل وميشيل فاضل

ونشر العدل، عبر حسابه على انستجرام، صورتين جمعته بوزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة، والموزع اللبنانى، قائلا: "تعاون فنى جديد مع الموسيقار والموزع اللبنانى الكبير ميشيل فاضل، وتجربة جديدة لأغنية مبادرة أتكلم عربى، برعاية وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم".



وزيرة الهجرة مع مدحت العدل وميشيل فاضل

وافتتحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر الثانى عشر لمبادرة "اتكلم عربى" للأطفال المصريين المقيمين فى دولة بولندا، اليوم السبت، أون لاين، بحضور السفير حاتم تاج الدين السفير المصرى فى بولندا، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة فى إقامة وتنظيم المعسكرات.

وتناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغانى التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها، وجاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، وقد دخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت ومملكة البحرين وإنجلترا وأستراليا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا.