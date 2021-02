شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثروة نجم الأوسكار الراحل كريستوفر بلامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمت وفاة نجم الأوسكار الشهير كريستوفر بلامر محبيه وعشاقه حول العالم حيث استطاع النجم الشهير أن يثرى عالم هوليوود بكم كبير من الاعمال الناجحة، وجاءت وفاة النجم الشهير عن عمر يناهز الـ 91 ، فى منزله بولاية كونيتيكت، حسبما ذكر مدير أعماله فى بيان، وقد أشارت التقارير إلى أن ثروة نجم الأوسكار الراحل كريستوفر بلامر وصلت الى 20 مليون دولار.

ولد كريستوفر بلامر فى تورونتو ونشأ فى مونتريال ويتحدث اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وقد سعى فى البداية إلى عالم صناعة الموسيقى، لكنه وقع فى حب التمثيل، وقام بجولة مع مسرح Repertory الكندى بعد التخرج، وقد ظهر كريستوفر بلامر لأول مرة فى برودواى فى أوائل الخمسينيات.

وكان كريستوفر بلامر تم ترشيحه جائزة الأوسكار 3 مرات، وفاز بها مرتين من بين الثلاث ترشيحات، فقد نال جائزة الاوسكار عام 2012 عن دوره فى فيلم "Beginners"، وكانت جائزة الأوسكار الثانية من نصيبه فى عام 2018 وذلك عن دوره فى "All the Money in the World" .