شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يحيى ذكرى وفاة والدته: "ادعيلى فى السما زى ما كنتى بتدعيلى على الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان إدوارد ذكريات أصعب يوم مر عليه في حياته مثلما وصفه، بسبب وفاة والدته زى النهاردة، حيث نشر صورة من مراسم تشييع جنازة والدته وكتب في رسالة إلى روحها: "النهاردة في ذكرى وفاتك يا أمى ما زال أصعب يوم في حياتى، وكأنه النهارده أدعيلي وانتى في السما زي ماكنتي بتدعيلي علي الأرض".



ادوارد ومراسم تشييع جنازة والدته

من ناحية أخرى، انضم الفنان إدوارد إلى قائمة أبطال مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث يقدم دورًا محوريًا فى أحداث المسلسل، الذى يخرجه أحمد نادر جلال، ويعرض فى 15 حلقة فقط، وهى نوعية جديدة من المسلسلات تقدمها شركة سينرجى لإمتاع الجماهير.

وانطلق تصوير المسلسل ، حيث صور مخرج العمل المشاهد الأولى بحضور نجم العمل يوسف الشريف، وحسام شوقى مدير عام سينرجى، وجمعت المشاهد كلا من يوسف الشريف، وإسلام جمال، وأحمد صلاح حسنى.

ويعيش الفنان إدوارد حاليًا نجاحًا كبيرًا بسبب مشاركته فى مسلسل "لؤلؤ" والذى نال على دوره فيه ردود أفعال مميزة، حيث كشف إدوارد، خلال مداخلة لتليفزيون الخليج 365 فى وقت سابق عن كواليس وتفاصيل مشاركته بمسلسل "لؤلؤ"، من خلال دور مجدى هلال مدير أعمال لؤلؤ.