محمد ضياء يطرح برومو ديو "إحساس جديد" استعدادا لعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرح الموسيقار محمد ضياء برومو أحدث كليباته الغنائية بعنوان "إحساس جديد" على قناته عبر منصة الفيديوهات العالمية يوتيوب.

الأغنية عبارة عن دويتو غنائي يجمع بين ضياء وندى مدحت، من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع محمد ضياء، والكليب مونتاج وإخراج محمد مختار.

وأكد محمد ضياء أنه يعود بعد غياب بأغنية جديدة سيتم طرحها في عيد الحب الاسبوع المقبل، ويشاركه في الديو الفنانة الصاعدة ندى مدحت، وهي من اكتشافه.

وأضاف ضياء: اغنية"إحساس جديد" تجربة رومانسية تجمع بين صوت الشجن وصوت الشباب الطموح وتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

ضياء قدم مؤخرا "دنجوان وفقري" مع المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.