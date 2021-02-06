مؤلف فيلم "قبل الأربعين" يكشف :"من الوارد تقديم جزء جديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفل السيناريست أحمد عثمان مع الجمهور بعد عرض فيلم "قبل الأربعين"، وحرص على متابعة ردود أفعالهم تجاه العمل.

وفي بيان للشركة المنتجة، أعربت بطلة العمل داليا مصطفى عن سعادتها بردود فعل الجمهور الإيجابية عن أداءها في العمل، خاصة أن الدور جديد ولم تقدمه من قبل.

وأوضحت أنها وافقت على الدور لاختلافه وتميزه، بعد غياب دام أكثر من 12 عام بعد فيلم "طباخ الرئيس" للنجم للراحل طلعت زكريا.

بينما قالت الفنانة بسمة ، إنه جمع بين الرعب والتشويق والإثارة بحبكة تشويقية مثيرة.

وأشادت الفنانة هالة فاخر، بالعمل والحبكة المثيرة خاصة أن أحداث العمل تدور في إطار من الرعب النفسي واستطاعت من خلاله "تغيير جلدها".

وأعرب عثمان بأن "قبل الأربعين" يحمل الكثير من المفاجآت فمن الوارد تقديم جزء ثاني له خلال الفترة المقبلة

والعمل بطولة جميل برسوم، وإيهاب فهمي، داليا مصطفى، أحمد حلاوة، أحمد جمال.