إدوارد يحيي ذكرى وفاة والدته :"ادعيلي وانتي في السما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان إدوارد ذكرى وفاة والدته الراحلة، التي توافق اليوم 6 فبراير.

نشر إدوارد صورة من جنازة والدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق :" النهارده في ذكرى وفاتك يا أمي مازال أصعب يوم في حياتي وكانه النهاردة ادعيلي وانتي في السما زي ماكنتي بتدعيلي على الأرض".

يذكر أن أخر أعمال إدوارد مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة "سينرجي".