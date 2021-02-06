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فيديو| هنا الزاهد تكشف موعد عرض مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن موعد عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، يوم 13 فبراير الجاري على قناة "Dmc".

نشرت هنا الإعلان الرسمي للعمل ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"حلوة الدنيا سكر، الإعلان الرسمي لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، ابتداء من 13 فبراير على قناة "Dmc".

يذكر أن، المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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