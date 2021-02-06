فيديو| هنا الزاهد تكشف موعد عرض مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن موعد عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، يوم 13 فبراير الجاري على قناة "Dmc".

نشرت هنا الإعلان الرسمي للعمل ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"حلوة الدنيا سكر، الإعلان الرسمي لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، ابتداء من 13 فبراير على قناة "Dmc".

يذكر أن، المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.