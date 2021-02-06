أيمن بهجت قمر يكشف عن أقرب الأفلام التي كتبها لقلبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المؤلف أيمن بهجت قمر عن أقرب الأفلام التي كتبها لقلبه.

ونشر أيمن صور بوسترات الأفلام، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وهم فيلم "أسف على الإزعاج"، "إبن القنصل"، "أكس لارج"، "من 30 سنة".

وعلق قمر:"من أقرب الأفلام اللي كتبتها لقلبي".

يذكر أن أيمن بهجت قمر انتهى مؤخرًا من كتابة فيلم "أهل الكهف" إنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة، يشارك ببطولته تايسون، كل من الفنان محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد وماجد المصري.