تعرف على صاحبة صوت "زومبا" في مسلسل في بيتنا روبوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المنتج والممثل هشام جمال أن صوت شخصية "زومبا" في مسلسل "في بيتنا روبوت" ليس صوت شيماء سيف.

وأوضحت شيماء سيف خلال حلول أبطال المسلسل ضيوفا على برنامج "معكم" من تقديم منى الشاذلي، والذي يعرض عبر قناة cbc، أنها كانت تؤدي المشاهد وتتحدث بنفس الطريقة التي تظهر بها شخصية "زومبا" في بداية التصوير لكن صوتها كان مضحكا.

وأضافت، موضحة أن هشام جمال عرض عليها فكرة أن يتم وضع صوت آخر للشخصية، وهي رحبت بالفكرة.

وكشف أن الإعلامية جيهان عبد الله هي التي تؤدي صوت شخصية "زومبا" في المسلسل.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، وهشام جمال، ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محييوأحمد المحمدي.