"أنت تاريخ مصر".. أحلام تنعى عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت المطربة الإماراتية أحلام، الفنان الكبير عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح الجمعة، عن عمر ناهز الـ 86 عاما.

نشرت أحلام صورة العلايلي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :" هالإنسان كثير أحبه زعلت لما سمعت خبر وفاته، رحم الله الفنان الكبير اللي طالما أسعدنا عزت العلايلى، الله يرحمه ويغفر له ويجل هذه الأيام خير أيامه ويبدله دار خير من داره".

أضافت :" خالص العزاء والمواساة لأسرتة الكريمة ولكل فنانين مصر والعالم العربي رحلت ولكن لن ننساك أنت تاريخ مصر".

وأقيمت عصر الجمعة صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت العلايلي، ورافق الجثمان نجله محمود لدفنه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وتلقت أسرة عزت العلايلي العزاء في الراحل أمام مقابر العائلة على طريق الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من مراسم دفن جثمانه، واكتفت بذلك وقررت العائلة عدم إقامة عزاء للفنان الكبير، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.