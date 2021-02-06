إصابة جينيفر لورانس خلال تصوير فيلم " Don't Look Up"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أصيبت جينيفر لورانس بجروح أثناء تصوير مشاهدها السينمائية في فيلم " Don't Look Up" في مدينة بوسطن الأميركية.

وأشار موقع "TMZ" وصحيفة "بوسطن غلوب"إلى أن الزجاج الذي تطاير من جراء انفجار محكوم خلال تصوير مشهدها أصاب لورانس بجرح ونزيف بالقرب من عينيها، حسبما أعلن برنامج "Et" بالعربي.

وبدأ تصوير الفيلم الذي يحكي قصة عالمي فلك يحاولان تحذير العالم من نيزك سيدمر الأرض مع المخرج آدم مكاي ، في نوفمبر الماضي ، وهو من بطولة لورانس وليوناردو دي كابريو وتيموثي شالاميت وكريس إيفانز وكيت بلانشيت وميريل ستريب.