نمران يفران من حديقة حيوان إندونيسية

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

هرب نمران من حديقة حيوان في إقليم ويست كاليمانتان بإندونيسيا، فيما قتل أحد النمرين موظفا حاول إيقافهما.

وقال إلكا سوريا المسؤول بحديقة حيوان زينكا إن النمرين الأبيضين فرا من حديقة الحيوان الواقعة في مقاطعة سينجكاوانج، الجمعة، بعدما دمر انهيار أرضي ناجم عن الأمطار وما أعقبه من فيضان حظيرتيهما.

وأضاف إلكا: “تسبب الانهيار الأرضي بثقب كبير في حظيرة النمرين ما سمح لهما بالهرب”، بحسب ما ذكرته وكالة “أنتارا” للأنباء.

وتابع إلكا أن موظفا حاول إيقاف النمرين ولكن أحد النمرين انقض عليه وقتله.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإندونيسية أنه تم قتل أحد النمرين بإطلاق النار عليه صباح، السبت، ومازال فريق يبحث عن الآخر.

وقال كبير المسؤولين عن الحياة البرية المحليين ساداتا نور أديراهمانتا للشبكة: “لقد استخدمنا مهدئا ولكنه لم يحدث تأثيرا. وأطلقنا النار عليه لأننا خشينا أن يفر باتجاه مناطق سكنية”.