مرام علي: خضعت لعمليات تجميل

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد حملة الانتقادات التي تعرضت لها، خرجت الممثلة السورية مرام علي عن صمتها وأكدت أنها خضعت لعملية التجميل.

وردت الممثلة السورية مرام علي على الانتقادات التي يوجهها البعض بخصوص تغير ملامحها بالقول إنه من الطبيعي أن تتغير الملامح مع مرور السنوات، ولم تنفِ إجراءها عمليات تجميل، موضحة أن ذلك لم يؤثر على تمثيلها وقدرتها على إقناع المشاهد.

وفي مقابلة مع برنامج “المختار” الذي يقدمه باسل محرز عبر إذاعة “المدينة إف إم“، قالت إنها لا تحب إجراء ”كاستنيغ“ ليتم قبولها في دور ما. وأعلنت أنها تعافت من الإصابة بفيروس كورونا بعد معاناة من الأعراض الشديدة رغم اتخاذها كافة الاحتياطات، وبقيت في فترة حجر طويلة استمرت لما يزيد عن أربعة أشهر خلال التصوير بين تركيا والإمارات ولكنها تعرضت للإصابة بعد عودتها إلى دمشق بأيام قليلة.

وعن حياتها العاطفية قالت إن عروض الزواج تأتيها باستمرار وإنها من الأشخاص الذين يفكرون بالارتباط بعقلانية أكثر من العاطفة، ولكن ما كان يمنعها هو شرط تركها للتمثيل، مؤكدةً أنها تفضل الطلاق على الاستمرار بعلاقة متوترة كما يحصل في كثير من الأسر العربية تحت ضغط الأهل والأطفال.